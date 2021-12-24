Приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне». Главное

В марте 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. В октябре текущего года суд вынес приговоры по первому делу о пожаре — в отношении восьми человек. В пятницу, 24 декабря, приговоры были вынесены по второму делу — в отношении других трех фигурантов.

Трагедия

Пожар в ТЦ начался 25 марта 2018 года в 16:10 по местному времени (12:10 мск). Возгорание произошло на четвертом (последнем) этаже «Зимней вишни», где были расположены кинотеатр и детские игровые комнаты. На тот момент также рассматривалась версия, что загорелся поролоновый шарик — это могло быть следствием детской шалости с огнем.

В здании не сработала система оповещения о пожаре, а также не сработала и система пожаротушения. Выходы для экстренной эвакуации посетителей оказались заблокированы.

В результате пожара погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.

Приговоры по первому делу о пожаре

В октябре 2021 года суд вынес приговор восьми фигурантам первого дела о пожаре. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. Его признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Начальника караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергея Генина по той же статье приговорили к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты Бурсина и Генина тогда заявили, что обжалуют решение суда.

Технический директор компании — собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова получили 11 и 14 лет лишения свободы соответственно.

Генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок обвинили по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Она была приговорена к 13,5 года колонии.

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко был осужден на 6,5 года колонии, а инженер компании Александр Никитин получил по решению суда 5,5 года колонии.

Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам колонии.

Приговоры по второму делу

20 декабря суд счел доказанной вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой. Ее обвинили в получении взятки и отмывании денег в ходе строительства торгового центра.

По данным СК, в 2013–2014 годах совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 млн рублей Комковой, ее сыну Эдуарду и генеральному директору строительной компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», Никите Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство.

По данным прокурора, Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования с подложными данными о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила.

После этого здание торгового центра ввели в работу с нефункционирующей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

24 декабря Центральный районный суд Кемерово приговорил Комкову к 18 годам лишения свободы. Она будет обязана выплатить штраф в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет.

Кроме того, суд приговорил ее сына Эдуарда к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Чередниченко, в свою очередь, приговорен судом к 15 годам за получение взятки и легализацию денежных средств.

Мнение адвоката

По словам главы юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, хотя вынесенные судом приговоры могут показаться суровыми, однако, принимая во внимание общественный резонанс, вызванный трагедией в ТЦ, шансы на смягчение приговоров в судах вышестоящих инстанций минимальны.

«Это не просто уголовные дела, и не просто наказание, это публичная демонстрация последствий, которые могут наступить вследствие халатности, коррупционности и простой человеческой безответственности», — сказал он «Известиям».

Гавришев выразил надежду, что вынесенные судом решения послужат стимулом как для владельцев торговых центров и иных предпринимателей, так и для государственных чиновников различных рангов критически оценивать свои действия и бездействие, а также осуществлять свою деятельность исключительно в рамках закона и на благо граждан.