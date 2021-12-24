Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерово в пятницу, 24 декабря, признал экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову виновной по второму делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и приговорил к 18 годам лишения свободы.

«Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет», — говорится в решении.

Кроме того, суд приговорил сына экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Эдуарда Комкова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Генеральный директор строительной компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», Никита Чередниченко приговорен судом к 15 годам за получение взятки и легализацию денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным Следственного комитета, в 2013–2014 годах совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 млн рублей Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство.

Также суд приговорил приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника инспекции стройнадзора, экс-подчиненную Комковой Светлану Шенгерей за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Суд 20 декабря счел доказанной вину Танзили Комковой в получении взятки и отмывании денег в ходе строительства торгового центра.

В частности, после получения взятки от Вишневского Комкова не привлекала его компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Средства были перечислены безналичным путем по поддельному договору на проектирование с марта 2013 года по март 2014 года.

По данным прокурора, Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования с подложными данными о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила.

После этого здание торгового центра ввели в работу с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

29 октября суд вынес приговор восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. Его признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Начальника караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергея Генина по той же статье приговорили к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты Бурсина и Генина заявили, что обжалуют решение суда. Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек.