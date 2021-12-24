Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
МИД указал на превращение Украины в военный плацдарм НАТО против России
Общество
Число сельских жителей выросло на 400 тыс. человек за шесть лет
Мир
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Общество
Гендиректор реконструировавшей «Зимнюю вишню» компании получил 15 лет строгого режима
Общество
COVID-free зоны появятся в кафе в Хабаровском крае
Общество
Следователи начали проверку после пожара в больнице в Астрахани
Происшествия
Штормовой ветер в Норильске сломал новогоднюю елку
Общество
Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам по делу «Зимней вишни»
Общество
В Москве задержана глава Балтийской промышленной компании
Политика
Горбачев обвинил США в высокомерии после распада СССР
Сюжет:

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам по делу «Зимней вишни»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный районный суд Кемерово в пятницу, 24 декабря, признал экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову виновной по второму делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и приговорил к 18 годам лишения свободы.

За пожар ответили: кому дали реальные сроки по делу о «Зимней вишне»
Юристы оценили шансы осужденных освободиться досрочно

«Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет», — говорится в решении.

Кроме того, суд приговорил сына экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Эдуарда Комкова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Генеральный директор строительной компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», Никита Чередниченко приговорен судом к 15 годам за получение взятки и легализацию денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным Следственного комитета, в 2013–2014 годах совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 млн рублей Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство.

Также суд приговорил приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника инспекции стройнадзора, экс-подчиненную Комковой Светлану Шенгерей за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Суд 20 декабря счел доказанной вину Танзили Комковой в получении взятки и отмывании денег в ходе строительства торгового центра.

В частности, после получения взятки от Вишневского Комкова не привлекала его компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Средства были перечислены безналичным путем по поддельному договору на проектирование с марта 2013 года по март 2014 года.

По данным прокурора, Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования с подложными данными о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила.

После этого здание торгового центра ввели в работу с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

29 октября суд вынес приговор восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. Его признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Начальника караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергея Генина по той же статье приговорили к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты Бурсина и Генина заявили, что обжалуют решение суда. Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021