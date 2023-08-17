Текстильные штучки: ТЦ и отели обяжут использовать огнеупорные ткани

Гостиницы, ТЦ и другие общественные объекты обяжут использовать в отделке помещений огнезащитный текстиль. С таким предложением в Минпромторг обратилась Ассоциация текстильщиков России (АТР). Ведомство позитивно оценило инициативу: дополнительная норма простимулирует производство. Сейчас их используют на железнодорожном транспорте и в метро. Собственники помещений отметили, что на сегодняшний день эти ткани достаточно дорогие, а производители выпускают недостаточный для рынка объем такого текстиля.

Безопасный подход

Ассоциация текстильщиков России (АТР) попросила Минпромторг скорректировать действующее законодательство о пожарной безопасности. То есть обязать общественные объекты использовать огнеупорные ткани. На практике это позволяет защищать людей, а также имущество граждан, компаний и государства, отметили в АТР. Дело в том, что во время пожаров в таких помещениях неправильно выбранный текстиль может способствовать поддержанию и распространению огня. Причем это будет происходить независимо от причин его возникновения.

Сейчас регулирование содержит противоречие. Требования «Технического регламента о правилах пожарной безопасности» касаются всех капитальных зданий, значит, и публичных общественных объектов, сказано в письме АТР. Хотя закон дополнительно не уточняет, какие конкретно здания подразумеваются под капитальными строениями. Из документа следует, что эти сооружения должны использовать огнезащитный текстиль при внутренней отделке. Более того, в законе есть отдельный перечень требований по видам материалов: это ковровые, портьерные, мебельные покрытия и постельные принадлежности.

Но вот на практике пожаробезопасные ткани в общественных местах, которые включают в себя ТЦ и гостиницы, не применяют. Дело в том, что когда в законе идет речь о требованиях к огнеупорному текстилю, то появляется уточнение: его следует использовать лишь на железнодорожном транспорте и в метрополитене. Поэтому когда надзорные органы проверяют пожарную безопасность в зданиях, то они обращают внимание на огнеупорный текстиль только в этих местах, говорится в письме организации в Минпромторг.

То есть для всех остальных сфер применения такие ткани — сугубо добровольное решение собственников объектов, хотя речь идет об одном из основных источников опасности при возникновении возгораний. Из-за этого всё чаще на объекты попадают материалы, которые не отвечают требованиям пожаробезопасности, добавляет ассоциация в письме.

Использование на общественных объектах огнезащитного текстиля может увеличить объем производства тканей с необходимой пропиткой, заметили в Минпромторге. Это благополучно скажется на отечественных производителях, сказали в ведомстве.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО) МЧС России изучают свойства огнезащищенных текстильных материалов, отметили «Известиям» в министерстве.

— Также рассматриваются вопросы об использовании трудновоспламеняемых текстильных материалов в общественном сегменте и нормировании пожаробезопасного применения текстильных материалов, — добавили там.

Мировая тенденция

Производитель трудновоспламеняемой ткани «ТК Треартекс» пояснил «Известиям», что пожаробезопасные ткани при поджигании не горят, а лишь оплавляются.

— Важно понимать, что использование таких тканей в общественных местах — устоявшийся во всем мире тренд, — подчеркнули в компании.

Например, наши гостиницы, которые ориентируются на западные стандарты по оснащению и безопасности, уже применяют качественный текстиль, а вот отели более бюджетного уровня экономят на нем и используют слабое место в законе, добавили в компании.

Действующий «Технический регламент о правилах пожарной безопасности» требует, чтобы на всех общественных объектах использовали пожаробезопасный текстиль. Однако авторы документа не конкретизировали, о каких именно местах идет речь, хотя это может снять возникший юридический казус.

— Возгорания, например, в кинотеатрах могут происходить по разным причинам, например, из-за неисправности проводки: она может начать плавиться, а изоляционный материал — капать на легковоспламеняющийся поролон кресел зрительного зала. При тканях, используемых сейчас, возгорание неизбежно, — напомнили на предприятии. — Аналогичная ситуация характерна и для других общественных мест: отелей, где гости могут уснуть с сигаретой в руке, или может замкнуть торшер, который стоит в углу рядом со шторой.

Закон установил требования для всех материалов, которые используют в общественных объектах и торговых центрах, — по классу огнестойкости и пожаробезопасности, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. У тканей должны быть сертификаты, которые регламентируют их горение, выделение дыма и так далее.

— Однако на практике, несмотря на требования, эти нормы исполняют не полностью. Дело в том, что ткани с повышенной огнестойкостью сложно использовать для декоративных целей: они не соответствуют потребностям ТЦ по своим видовым характеристикам либо они недоступны по цене. В основном из них делают мебель, за редким исключением — декор. Также на собственников влияет и то, что на рынке нет достаточного объема таких материалов, поэтому в основном их можно встретить в магазинах у арендаторов, — заметил эксперт.

Главный риск, который видит эксперт при реализации инициативы АТР, состоит в том, что торговые центры могут вынудить использовать конкретные материалы, а это существенно ограничит конкуренцию на рынке, сказал он.

Если регулятор согласится скорректировать нормы законодательства, то гостиницам потребуется переходный период для того, чтобы заменить текстиль в своих объектах — перетянуть мебель и повестить новые шторы, уточнил «Известиям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Так, например, новые объекты могут сразу вводить в эксплуатацию с учетом этих правил, а уже действующим объектам понадобиться около пяти лет, чтобы предусмотреть такие перемены в следующий цикл реконструкции.

Эксперт уверен, что в такой ситуации власти могут рассмотреть вопрос о предоставлении бизнесу новых мер стимулирования для тех, кто будет последовательно выполнять новые правила. В противном случае у отельеров возникают серьезные риски: они могут столкнуться с остановкой работы на 90 дней в случае неисполнения обязательных требований при очередной проверке пожарной безопасности.