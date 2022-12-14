Истина в огне: МЧС просит возобновить проверки бизнеса из-за пожаров

МЧС просит рассмотреть возможность возобновления проверок бизнеса из-за частых пожаров . С таким предложением в адрес главы ведомства Александра Куренкова обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный (письмо есть в распоряжении «Известий»). Как пояснил депутат, именно из-за несоблюдения правил пожарной безопасности в последнее время в РФ сгорело много крупных объектов. Бизнес инициативу не поддерживает , однако эксперты уточняют: проблему с возгораниями решать необходимо и инициатива, поступившая из Госдумы, вполне может этому способствовать.

Доверяй, но проверяй

Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновить регулярные проверки бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности . С таким предложением к нему обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Как пояснил «Известиям» парламентарий, в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок МЧС .

— Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности , халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность, — подчеркнул депутат.

Истина в огне Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По его словам, в таком случае необходимо правильно расставить приоритеты, взвесив все риски.

Справка «Известий» Мораторий на проверки бизнеса был введен 10 марта до конца 2022 года. Речь идет о всех плановых инспекциях, включенных в Единый план на этот год. В том числе о проверках МЧС, Роскомнадзора или трудовой инспекции. В октябре этот мораторий был продлен на 2023 год.

— Да, мораторий призван избавить бизнес от излишней нагрузки , что позволило бы компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Также мораторий — сильный антикоррупционный инструмент. Но при этом несоблюдение правил противопожарной безопасности создает угрозу для жизни и здоровья огромного количества людей — посетителей торговых центров, сотрудников, — подчеркнул политик. — На одной чаше весов — жизнь граждан, а на другой — комфортные условия для восстановления бизнеса . При всем уважении к предпринимателям здесь всё же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность. Поэтому мы должны придерживаться принципа «Доверяй, но проверяй».

Истина в огне Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«Известия» направили запрос в МЧС и правительство с просьбой прокомментировать перспективы поддержки обращения.

А чего мы ждем? Вторую «Хромую лошадь»?

В минувшую пятницу, 9 декабря, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что п роверки ТЦ OBI в Химках, где в этот день произошел крупный пожар, в последнее время не проводились из-за моратория . В результате инцидента погиб один человек.

Нарушение правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров, как установил Следственный комитет, стало причиной сильного пожара цветочной базы на Комсомольской площади в Москве в ноябре. Тогда из огня не удалось выбраться семи гражданам.

В августе крупнейший пожар произошел в Подмосковье на складе OZON . В числе возможных версий произошедшего сотрудники правоохранительных органов назвали замыкание и нарушения при сварке. Один человек погиб, 13 пострадали.

Истина в огне Пожар на складе компании Ozon в Московской области, август 2022 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как сообщали в МЧС ранее, с начала 2022 года в России в зданиях общественного назначения произошло 5197 пожаров. В целом их количество снизилось — в прошлом году за январь–ноябрь таких ЧП было на 5% больше — 5471. Однако людей в 2021-м погибло меньше — 51 человек против 59 в 2022-м. Число жертв выросло на 15,7%, следует из данных ведомства.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил «Известиям», что предложение Анатолия Выборного надо поддержать.

— Один пожар за другим! А чего мы ждем? Вторую «Хромую лошадь» и массовой гибели людей? Звоночки-то звучат серьезные , поэтому, конечно, проверки на соблюдение правил пожарной безопасности необходимо возобновить, — заявил парламентарий, добавив: главное не заниматься бюрократизмом при инспекциях и не придираться к условной лишней запятой в документах.

Однако бизнес ожидаемо выступил против такого предложения депутатского корпуса . Так, по словам президента «Опоры России» Александра Калинина, несмотря на мораторий, МЧС в любом случае должно проводить проверки. Причем введенная мера, наоборот, должна была разгрузить ведомство — освободив его сотрудников от проверки мелких объектов.

Истина в огне Фото: РИА Новости/Антон Балашов

— Мораторий ведь касается только малого и среднего бизнеса, где нет такой критической ситуации с пожарами. А горят очень крупные объекты . То, что причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности, — это вопрос к МЧС , это они не проводят проверки, — заявил «Известиям» представитель бизнеса.

Согласно постановлению правительства от проверок МЧС сегодня не освобождаются объекты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска . В документе кабмина перечислены объекты дошкольного, начального, среднего образования. Также мораторий не касается детских лагерей, роддомов, перинатальных центров и организаций, которые оказывают социальные услуги с обеспечением проживания. Кроме того, в списке проверяемых — опасные производства, которые относятся ко второму классу опасности.