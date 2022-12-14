 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия
Армия
Капитан Бессонов удостоился медали Суворова за мужество и отвагу в зоне СВО
Мир
Испания отправит 48 электрогенераторов на Украину до Нового года
Спорт
Месси сравнил число сыгранных на ЧМ матчей с рекордом Лотара Маттеуса
Спорт
Сборная Аргентины победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Мир
План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН
Мир
Истребитель упал на юге Италии
Мир
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Происшествия
Житель Алтайского края до смерти избил мать за злоупотребление алкоголем
Общество
Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»
/

Истина в огне: МЧС просит возобновить проверки бизнеса из-за пожаров

Почему предприниматели считают эту меру бесполезной
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС просит рассмотреть возможность возобновления проверок бизнеса из-за частых пожаров. С таким предложением в адрес главы ведомства Александра Куренкова обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный (письмо есть в распоряжении «Известий»). Как пояснил депутат, именно из-за несоблюдения правил пожарной безопасности в последнее время в РФ сгорело много крупных объектов. Бизнес инициативу не поддерживает, однако эксперты уточняют: проблему с возгораниями решать необходимо и инициатива, поступившая из Госдумы, вполне может этому способствовать.

Убавить огня: в России обновят противопожарные правила
Изменения затронут дачников, многодетных и любителей пиротехники

Доверяй, но проверяй

Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновить регулярные проверки бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С таким предложением к нему обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Как пояснил «Известиям» парламентарий, в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок МЧС.

Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность, — подчеркнул депутат.

Истина в огне
мчс
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По его словам, в таком случае необходимо правильно расставить приоритеты, взвесив все риски.

Справка «Известий»

Мораторий на проверки бизнеса был введен 10 марта до конца 2022 года. Речь идет о всех плановых инспекциях, включенных в Единый план на этот год. В том числе о проверках МЧС, Роскомнадзора или трудовой инспекции. В октябре этот мораторий был продлен на 2023 год.

Да, мораторий призван избавить бизнес от излишней нагрузки, что позволило бы компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Также мораторий — сильный антикоррупционный инструмент. Но при этом несоблюдение правил противопожарной безопасности создает угрозу для жизни и здоровья огромного количества людей — посетителей торговых центров, сотрудников, — подчеркнул политик. — На одной чаше весов — жизнь граждан, а на другой — комфортные условия для восстановления бизнеса. При всем уважении к предпринимателям здесь всё же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность. Поэтому мы должны придерживаться принципа «Доверяй, но проверяй».

Истина в огне
проверка
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«Известия» направили запрос в МЧС и правительство с просьбой прокомментировать перспективы поддержки обращения.

А чего мы ждем? Вторую «Хромую лошадь»?

Трагедия на «Полигоне»: в ночном клубе в Костроме произошел пожар
Есть жертвы, десятки людей пострадали

В минувшую пятницу, 9 декабря, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что проверки ТЦ OBI в Химках, где в этот день произошел крупный пожар, в последнее время не проводились из-за моратория. В результате инцидента погиб один человек.

Нарушение правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров, как установил Следственный комитет, стало причиной сильного пожара цветочной базы на Комсомольской площади в Москве в ноябре. Тогда из огня не удалось выбраться семи гражданам.

В августе крупнейший пожар произошел в Подмосковье на складе OZON. В числе возможных версий произошедшего сотрудники правоохранительных органов назвали замыкание и нарушения при сварке. Один человек погиб, 13 пострадали.

Истина в огне
Пожар на складе компании Ozon в Московской области

Пожар на складе компании Ozon в Московской области, август 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как сообщали в МЧС ранее, с начала 2022 года в России в зданиях общественного назначения произошло 5197 пожаров. В целом их количество снизилось — в прошлом году за январь–ноябрь таких ЧП было на 5% больше — 5471. Однако людей в 2021-м погибло меньше — 51 человек против 59 в 2022-м. Число жертв выросло на 15,7%, следует из данных ведомства.

«Офисы сдавали на честном слове»
Почему загорелось здание цветочного склада в Москве и кто за это ответит

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил «Известиям», что предложение Анатолия Выборного надо поддержать.

Один пожар за другим! А чего мы ждем? Вторую «Хромую лошадь» и массовой гибели людей? Звоночки-то звучат серьезные, поэтому, конечно, проверки на соблюдение правил пожарной безопасности необходимо возобновить, — заявил парламентарий, добавив: главное не заниматься бюрократизмом при инспекциях и не придираться к условной лишней запятой в документах.

Однако бизнес ожидаемо выступил против такого предложения депутатского корпуса. Так, по словам президента «Опоры России» Александра Калинина, несмотря на мораторий, МЧС в любом случае должно проводить проверки. Причем введенная мера, наоборот, должна была разгрузить ведомство — освободив его сотрудников от проверки мелких объектов.

Истина в огне
огнетушители
Фото: РИА Новости/Антон Балашов
«В ту ночь здесь творился какой-то апокалипсис»
Чем славился клуб «Полигон» и почему произошла трагедия

Мораторий ведь касается только малого и среднего бизнеса, где нет такой критической ситуации с пожарами. А горят очень крупные объекты. То, что причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности, — это вопрос к МЧС, это они не проводят проверки, — заявил «Известиям» представитель бизнеса.

Согласно постановлению правительства от проверок МЧС сегодня не освобождаются объекты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. В документе кабмина перечислены объекты дошкольного, начального, среднего образования. Также мораторий не касается детских лагерей, роддомов, перинатальных центров и организаций, которые оказывают социальные услуги с обеспечением проживания. Кроме того, в списке проверяемых — опасные производства, которые относятся ко второму классу опасности.

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что бизнес явно лукавит, когда говорит, что его не освобождали от проверок. По его словам, очевидно, предприниматели боятся давать слабину в одном аспекте, так как вопросы могут возникнуть и по другим проверкам, к которым отношение у бизнеса всегда было крайне негативным. Эксперт считает предложение Анатолия Выборного логичным, другое дело — поддержит ли его сейчас правительство.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022