В Бурятии пожарные локализовали пожар на площади 22 тыс. кв. м
Пожарные локализовали крупное возгорание в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ в Бурятии на площади 22 тыс. кв. м. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара — порядка 22 тыс. кв м. На месте работают 126 человек и 32 единицы техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
О пожаре в ТЦ на площади 10 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек. В Сети также появились кадры, на которых один из очевидцев рассказал о произошедшем.
Позднее в МЧС России сообщили, что крыша горящего в Улан-Удэ ТЦ частично рухнула. Отмечалось, что всего в ликвидации задействовано 73 специалиста и 22 единицы техники.
Прокуратура республики начала проверку по факту крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ.