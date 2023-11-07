В МЧС России сообщили о частичном обрушении крыши ТЦ при пожаре в Улан-Удэ
Крыша горящего в Улан-Удэ в Республике Бурятия торгового центра «Гвоздь» частично рухнула. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Бурятии при пожаре частично обрушилась кровля торгового центра. Всего в ликвидации задействовано 73 специалиста и 22 единицы техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
О пожаре в ТЦ на площади 10 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек. В Сети также появились кадры, на которых один из очевидцев рассказал о произошедшем.