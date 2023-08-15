«Люди собрались, снимали — и в этот момент всё рвануло»

Причиной трагедии в Махачкале поздним вечером 14 августа стал пожар на станции техобслуживания — он перекинулся на склад с удобрениями, которые сдетонировали. Об этом сообщил Следственный комитет, об этом же рассказывают и очевидцы. После начала пожара любопытствующие начали стекаться к месте происшествия. И в этот момент произошел сильный взрыв. В результате, по данным Минздрава, трагедия унесла жизни 35 человек, 80 ранены. Собеседники «Известий» уточнили, что на складе удобрений рядом с автосервисом и АЗС находилась селитра, которая при соединении с горючими веществами становится взрывоопасной. Подробности расследования причин трагедии — в репортаже «Известий».

«Мы сами не знали»

После взрыва, который произошел в Махачкале вечером 14 августа, «град» из булыжников буквально разорвал в клочья металл и черепицу на крышах ближайших строений и жилых домов. Как передали корреспонденты «Известий» с места ЧП, глубина воронки от взрыва составляет примерно два метра, вокруг нее все выгорело, так как здесь сразу начался сильный пожар. Его ликвидировали спустя почти четыре часа. От автосервиса к этому времени остался только обугленный остов.

Число пострадавших достигло 115, 35 человек погибли, сообщили «Известиям» в Минздраве. Источник издания рассказал, что пострадали в том числе 16 детей.

Фото: РИА Новости

По словам сотрудников правоохранительных органов, находящихся на месте, сначала загорелась станция техобслуживания, а уже затем произошел взрыв в соседнем строении.

— Потом ударная волна снесла бочку с газом на автозаправке через дорогу от сервиса, — вспоминает один из них.

Как рассказал "Известиям" сотрудник сервиса, упавшая со своих бетонных оснований огромная бочка повредила трубопровод, началась утечка газа, который тоже загорелся. Цистерны с топливом на заправочной станции, как убедился наш корреспондент, не пострадали — существенный ущерб нанесен помещениям и колонкам АЗС.

В пресс-службе СКР 15 августа подтвердили, что пожар начался в автосервисе во время ремонта одного из автомобилей, потом огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, «вследствие чего произошел взрыв».

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

По данным источников «Известий», на допрос уже доставили Эльдара Насрулаева — мужчина 1989 года рождения был арендатором смежного с СТО помещения, где находился магазин-склад сельскохозяйственных удобрений. По предварительным данным, там и хранилась селитра: больше 10 тонн нитрата аммония и азотно-кислого калия, которое используют для подкормки арбузов.

Соучредитель владеющей АЗС «Нафта24» фирмы Гусейн Ибрагимов считает свой бизнес «пострадавшей стороной».

— Напротив, через дорогу, оказывается, какие-то ангары, склады были. Мы сами не знали. Оказывается, там почти сто тонн удобрения — селитры. От взрывной волны всё перешло на нашу заправку, — заявил он «Известиям».

«Слишком большой объем»

Объем селитры, которую «Известиям» назвал владелец заправки, не соответствует силе взрыва, рассказал кандидат технических наук, профессор кафедры общей и неорганической химии Владимир Рыбальченко. По его словам, более реальна цифра в десятки раз меньше.

Фото: РИА Новости

— 100 тонн там хранится не могло — слишком большой объем. Это четыре или пять больших грузовиков, — сказал он «Известиям». — Сама по себе селитра относительно спокойная при нормальном обращении. Но она становится опасной при любых смесях с веществами, которые могут гореть.

Мощность взрыва была очень большая, о чем говорит размер воронки, оценил криминалист, бывший глава отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов. Не исключил эксперт и версию с намеренным поджогом здания, где хранилось взрывоопасное удобрение.

Как уточнил Гусейн Ибрагимов, после начала пожара на месте инцидента собрались зеваки — тогда и произошел взрыв. Об этом же говорит и второй совладелец АЗС Ибрагим Шамхалов.

— Люди собрались, снимали. Кто-то с нашей заправки понес огнетушитель туда тушить. И в этот момент все рвануло, — объяснил Шамхалов.

Фото: РИА Новости

Сейчас автосервис и склад рядом с ним превратились в груду обломков, среди которых остались лежать уцелевшие мешки с аммиачной селитрой.

«Ровно так и было»

— Ровно так и было, когда начался пожар, — рассказал один из них «Известиям». — Люди стекались на него посмотреть, а потом произошел взрыв, из-за этого так много и погибло.

Один из пострадавших, Магомед, в момент взрыва оказался недалеко от его эпицентра. Мужчина, отделавшийся порезами и ушибами, стоял в пробке, когда услышал первый взрыв.

— Я на доли секунды отключился. Потом пришел в себя — все горит. Выбежал. Пробежал метров 200, затем второй взрыв произошел, — вспоминает он.

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Другой пострадавший, работник АЗС, рассказал, что сначала заметил огонь в автосервисе напротив заправки — горела, по его словам, и машина. Еще один очевидец добавил, что после второго взрыва сверху на людей посыпались кирпичи и стекло.

— После этого я уже ничего не помню, оглушило, — рассказал он. — Все было мутно, все в пыли. Из машин сзади меня выходили люди. Кто-то шел, кто-то сразу падал. Кого могли, мы поднимали.

Сильно пострадали и окрестные дома, и люди, живущие в них. Черепицу и окна зданий пробили крупные камни, разлетевшиеся после взрыва. Хозяин одного из зданий рассказал «Известиям», что в момент ЧП дома были его дети — именно они позвонили ему и рассказали, что взрывной волной выбило окна.

— Наверх поднялись — там крыша, как решето. Но у нас никто не пострадал, — говорит он. — В соседнем доме три семьи живут — двое маленьких детей умерли, а взрослые все в больнице.

Специалист по обслуживанию АЗС в результате произошедшего ЧП потерял тетю и сестру.

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

— Они были рядом — в будке, в которой продавалась еда, — вспоминает он.

На месте взрыва уже на следующее утро появился стихийный мемориал — люди несут цветы к месту взрыва. До самого вечера 15 августа, здесь находились несколько десятков человек — люди приходили и посмотреть на место трагедии, и помочь расчищать завалы.

«Расследование будет долгим»

Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба Кремля.

Республиканский СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств происшествия на контроль в центральном аппарате ведомства и направил на место происшествия следователей-криминалистов и сотрудников судебно-экспертного центра СК России. А Ростехнадзор начал расследование технических причин взрыва и пожара, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц последует наказание до 10 лет лишения свободы, рассказал «Известиям» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

— Расследование уголовного дела, которое было возбуждено, будет длиться долго,— считает эксперт.

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Дела могут быть возбуждены и в отношении сотрудников контролирующих ведомств, отметил он. Например, злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия, заключил Максим Калинов.

Глава Дагестана Сергей Меликов ввел на территории Кумторкалинского района Махачкалы режим чрезвычайной ситуации.

«Семьям погибших и пострадавшим оказывается материальная и психологическая помощь, — написал он в своем Тelegram-канале. — В медучреждениях имеется необходимое количество коек для лечения и все нужные медикаменты. Препараты крови — также в достатке».

В больницы, куда скорые свозили пострадавших, также пришло много людей — они хотят сдать кровь, приносят воду продукты и лекарства.

— Состояние большинства — средней степени тяжести, они не нуждаются в каких-то оперативных вмешательствах. Но, к сожалению, есть те, кто в тяжелом состоянии. В основном, переломы, черепно-мозговые травмы, — сообщил «Известиям» врио главного врача Республиканской клинической больницы Газиявдибир Мусаев.

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Москва направила в Махачкалу спецборт МЧС России: оснащенный специальными модулями Ил-76, который приземлился в Махачкале днем 15 августа. Как пояснил «Известиям» замначальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич, оборудование предназначено для щадящей транспортировки тяжелобольных.

— Эти модули позволяют оказывать реанимационную помощь, — сказал он.

17 человек из числа пострадавших уже эвакуировали в московские клиники, в том числе перевезли троих несовершеннолетних, сообщили в пресс-служба Минздрава.

Семьям погибших выплатят матпомощь в размере 1 млн рублей. Получившим тяжкий вред здоровью — 400 тыс. руб., легкий вред здоровью — 200 тысяч, сообщил Сергей Меликов на совещании оперштаба. Он заявил, что «жадность и алчность» стали причинами трагедии.

— Не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, «зеленки», — сказал он и пообещал, что контроль за выдачей разного вида разрешений и согласований в республике будет ужесточен.

15 августа в республике объявлен днем траура.