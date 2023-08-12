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Отлаженная мера: арестован подозреваемый по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Спустя три дня после ЧП восемь человек числятся пропавшими без вести
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Суд арестовал на два месяца технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. На складе этой фирмы в Сергиевом Посаде 9 августа произошел сильный взрыв. В материалах дела, представленных суду, сообщалось, что на складе хранилось около 4 т пороха. На данный момент официально погибшей числится только одна женщина, еще восемь пропали без вести. На месте взрыва спасатели обнаружили более 100 фрагментов тел, рассказал источник «Известий». Пострадало в результате взрыва более 80 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион выплатит им по 100–500 тыс. рублей в зависимости от степени травмы, семьи погибших получат по 2 млн рублей.

«Диверсия быть могла»

Сергиево-Посадский городской суд арестовал технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева на два месяца. На складе компании, которая занималась производством и перевозкой пиротехнических изделий, 9 августа произошел сильный взрыв. СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК).

В материалах дела, представленных суду, сообщалось, что на складе хранилось около 4 т пороха, переданных для утилизации. При том, что ранее Сергей Чанкаев настаивал, что на складе взрывчатые вещества не хранились, там были только металлические трубы и «туда никто не ходил».

следственный мероприятия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подозреваемого задержали утром в четверг, 9 августа. Перед началом суда Сергей Чанкаев заявил журналистам, что виновным себя не считает.

— Диверсия быть могла, да, — сказал он «Известиям».

Как ранее сообщало издание, еще в день взрыва на допросе в управлении СК Чанкаев рассказывал, что перед взрывом работники склада якобы слышали снаружи гудящий звук. Впрочем, его версию о беспилотнике правоохранительные органы опровергли в тот же день.

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Чанкаев перед судом рассказал, что первой его реакцией на новость о взрыве на складе был ужас, сам он в тот момент находился в Сергиевом Посаде. Он отметил, что уже полгода не является руководителем компании, а потому не знает, что могло привести к взрыву.

В январе 2022 года в отношении «Пиро-Росс» была начата процедура банкротства. В марте 2023 года во время очередного заседания областного арбитражного суда конкурсный управляющий сообщил, что деятельность «Пиро-Росс» с 2018 года убыточна и «должник не в состоянии восстановить свою платежеспособность самостоятельно».

Сергей Чанкаев

Сергей Чанкаев

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Во время суда защита подозреваемого указала на наличие у него сердечных заболеваний и попросила назначить домашний арест.

Без вести погибшие

По данным Минздрава Московской области и администрации региона, в результате ЧП один человек погиб, более 80 пострадали. Сейчас в стационаре остаются 15 человек. Из них, по данным «Известий», пять человек — в тяжелом состоянии. Как рассказали в подмосковном Минздраве, состояние пострадавшего, который был переведен в московский НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, улучшилось. Теперь оно оценивается как средней тяжести.

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии переведен в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, двое — в Мытищинскую ГКБ.

Основные работы по разбору завалов на заводе в Сергиевом Посаде завершены, сотрудники МЧС покинули площадку, сообщили в городской администрации. По данным источника «Известий», уже обнаружено более 100 фрагментов тел, на месте работают следователи.

разбор завалов
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Пропавшими без вести числятся восемь человек. Изначально в списке было 12 фамилий, но четверо попали в этот список по ошибке: два человека оказались в гостях, а один числился в списке дважды — из-за недавней смены фамилии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил: тем, кто попал в отделение реанимации, регион выплатит по 500 тыс. рублей, пострадавшим с переломами — по 300 тыс., а людям с легкими травмами — по 100 тыс. рублей компенсации. Семьи погибших получат по 2 млн.

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В результате взрыва пострадали 440 квартир, 20 частных домов, 184 автомобиля, а также две школы, колледж и спорткомплекс, заявил Воробьев. Образовательные учреждения он обещал восстановить до 1 сентября.

Взрыв также привел к повреждению местной котельной, из-за чего в 12 многоквартирных домах было отключено горячее водоснабжение. По словам губернатора, оно восстановлено с помощью временного решения — здания подключили к мобильной котельной.

выбитые стекла в окнах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Не в первый раз

Как ранее сообщали «Известия», в феврале этого года арбитражный суд Москвы постановил взыскать с компании неустойку по иску Минобороны в размере 23,2 млн рублей за задержки поставок. В судах рассматриваются еще три иска Минобороны к «Пиро-Росс» по нарушению обязательств по договорам поставки — на 3 млн, 4 млн и 8 млн рублей.

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Помимо этого, по данным базы «Спарк», компания до сих пор не выплатила 107 штрафов ГИБДД на сумму 901,5 тыс. рублей, а также судебные издержки по 19 делам, пошлины и несколько задолженностей по зарплатам. Всего в отношении «Пиро-Росс» заведено 141 исполнительное производство.

Но то, что компания является стороной многих дел, не может повлиять на судебный процесс в отношении Сергея Чанкаева, а вот дела, где ответственным лицом значится именно он, могут стать частью характеризующих его данных, пояснила «Известиям» адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

проходная завода
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

— Сейчас официально погиб только один человек, но если будет установлено, что погибли двое и более человек, то деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 217 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до семи лет, — отметила адвокат.

Причину взрыва установят по результатам экспертиз: взрывотехнической, физико-химической, баллистической. Назначено также более 60 судебно-медицинских экспертиз.

Ростехнадзор также заявил, что занимается расследованием причин взрыва, а его официальный представитель Андрей Виль отметил, что сведениями о складе пиротехники «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде ведомство не располагало — компания этот объект не регистрировала.

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