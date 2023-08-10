Следствие взрыва: какие компенсации получат пострадавшие в Сергиевом Посаде

Под завалами после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде могут находиться 12 человек , на месте продолжают работать спасатели. Официально подтверждена смерть одной женщины , а общее число пострадавших увеличилось до 71. Эксперты полагают, что они вправе претендовать на возмещение ущерба до 800 тыс. рублей . Утром 10 августа был задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», которая арендовала взорвавшийся склад. Компания регулярно попадала в поле зрения надзорных органов, в частности Роспотребнадзора и Трудовой инспекции, а весной 2023 года была признана банкротом с долгами более 325 млн рублей. Эксперты не исключают, что против ее руководства могут возбудить еще несколько уголовных дел.

Поиск под завалами

Число пропавших без вести после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде выросло до 12 человек, сообщили 10 августа в следственном комитете Московской области. Официально погибшей числится одна женщина. Всего пострадал 71 человек, проинформировали в минздраве Подмосковья. 14 из них до сих пор находятся на лечении в Сергиево-Посадской больнице, из них трое в тяжелом состоянии в реанимации, остальные — средней степени тяжести. Еще два человека переведены на лечение в федеральные клиники.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Московской области

Причиной взрыва могла стать детонация нескольких тонн пороха , сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов . 10 августа задержан Сергей Чанкаев, технический директор фирмы «Пиро-Росс», арендатора склада, на котором произошел взрыв. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение, сообщил источник издания.

Именно Чанкаев рассказал сотрудникам экстренных служб версию про беспилотник, якобы прилетевший на склад, добавил источник «Известий». На допросе он заявил следователям, что эпицентр взрыва был не на складе с пиротехникой, а в соседнем помещении с металлическими трубами , рядом находились гараж и котельная. Но, по данным СК, ЧП имело место именно «на пиротехническом складе».

Сергей Чанкаев во время допроса настаивал, что перед взрывом слышал снаружи склада гудящий звук, но не знает, что могло привести к ЧП. Версию о беспилотнике правоохранительные органы опровергли еще в среду, 9 августа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

10 августа следователи сообщили, что провели обыски в офисе «Пиро-Росс» — изъяты документы, должностные инструкции работников. Чтобы установить причину возгорания на складе, назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая и 60 судебно-медицинских экспертиз. В качестве свидетелей допросили 34 человека.

Ведущий эксперт фонда «Пожарная безопасность» Константин Кузнецов допустил, что изначальной причиной ЧП могло стать нарушение пожарной безопасности или неправильное использование электрооборудования. Это могло привести к небольшому взрыву или просто появлению искры.

— Дальше идет лавинообразный процесс детонации, особенно в случае с порохом. Он неконтролируемый, — заявил эксперт.

Нарушение на нарушении

Компания «Пиро-Росс» была зарегистрирована в 1994 году. Основной вид деятельности, согласно базе «Руспрофайл», — «зрелищно-развлекательная». А среди дополнительных: производство взрывчатых веществ, оптовая торговля промышленными химикатами, деятельность по обеспечению пожарной безопасности. Общая задолженность компании, согласно ее отчетности, составляет около 325 млн рублей.

Сотрудники Следственного комитета РФ во время обыска на территории склада фирмы «Пиро-Росс» Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ по МО

В январе 2022 года в отношении «Пиро-Росс» была начата процедура банкротства. В марте 2023 года во время очередного заседания областного арбитражного суда временный управляющий компании сообщил, что деятельность «Пиро-Росс» с 2018 года убыточна, а «должник не в состоянии восстановить свою платежеспособность самостоятельно» . Суд также установил, что величина чистых активов «имеет отрицательное значение» в размере почти 148 тыс. рублей.

Ранее «Известия» сообщали, что, согласно базе СПАРК, с 2009 по 2023 год «Пиро-Росс» заключила 435 контрактов более чем на 385 млн рублей, в том числе 110 госконтрактов . В феврале этого года а рбитражный суд Москвы постановил взыскать с компании неустойку по иску Минобороны в размере 23,2 млн рублей за задержки поставок. Кроме того, суды рассматривают еще три иска Минобороны к «Пиро-Росс» по исполнению обязательств по договорам поставки — на 3, 4 и 8 млн рублей.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Претензии к «Пиро-Росс» были и у Роспотребнадзора — компанию проверяли в 2020 году и выявили шесть нарушений. Среди них — несвоевременная очистка вентиляции от пыли, нарушения уровня шума во время рабочего процесса и необеспечение сотрудников средствами защиты. Также было зафиксировано превышение концентрации аэроинов (заряженные частицы. — «Известия»), следует из Единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ. Трудовая инспекция вывила нарушение прав сотрудников — им несвоевременно выплачивали зарплаты.

Накинут статей

В рамках расследования взрыва против гендиректора или владельцев компании могут быть возбуждены уголовные дела по еще нескольким статьям, считает управляющий партнер юридической компании «КМК» Максим Морозов.

— Например, возможны дела о нарушении правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, — сказал он. — Или нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. А также не исключается статья о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Максимальные сроки по этим составам предусматривают до 10 лет лишения свободы, отметил эксперт. Наказание по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов — до пяти лет, сказала «Известиям» адвокат, третейский судья Олеся Мошкович.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пострадавшие, получившие тяжкий вред здоровью, по словам Максима Морозова, вправе претендовать на возмещение ущерба в сумме от 400 до 800 тыс. рублей. За смерть близкого родственники вправе взыскать более 1 млн.

В зависимости от результатов расследования семьи могут подать иск о возмещении ущерба и к самому предприятию, заключила Олеся Мошкович.

Пресс-служба Загорского оптико-механического завода, на территории которого находился взорвавшийся скл ад «Пиро-Росс», сообщила ТАСС, что организация окажет необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам.

Территории завода нанесен существенный ущерб, его точную оценку пока провести затруднительно, но имущество предприятия было застраховано, подчеркнули в пресс-службе.