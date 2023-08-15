Ремонтная преграда: кто ответит за взрыв на месторождении в ХМАО

Причиной мощного взрыва на Талинском месторождении в ХМАО 14 августа стало нарушение правил безопасности во время ремонтных работ — это привело к воспламенению нефти, заявили в СКР. В результате один человек погиб, шестеро пострадали и находятся в тяжелом состоянии . Все они — сотрудники компании-подрядчика «Пакер Сервис», которая занималась устранением неисправности на одной из скважин. В результате аварии разлива нефти не зафиксировано, сообщили в Росприроднадзоре. Возбуждено уголовное дело. Тем, кто не проконтролировал соблюдение техники безопасности, может грозить до пяти лет тюрьмы. Для хорошо организованных нефтяных производств подобные происшествия — скорее исключительный случай, отметили эксперты.

Воспламенение нефти

Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском АО произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ, в результате чего воспламенилась нефть, сообщила 15 августа пресс-служба Следственного комитета РФ.

ЧП случилось поздно вечером 14 августа. В результате один человек погиб. Еще шестеро серьезно пострадали: четырех с ожогами различной степени тяжести доставили доставили в окружную больницу Нягани, еще двоих перевезли в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, сообщили власти.

Нефтехранилище Талинского месторождения Фото: commons.wikimedia.org

От вспыхнувшего пламени загорелись также несколько автомобилей и лес. Очевидец происшествия Андрей рассказал «Известиям», что слышал два сильных взрыва, затем увидел пожар и нескольких горящих людей, которые убегали от места ЧП.

— Горели сильно: и люди, и техника, и лес. Всё обгорело, — сказал он.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона в 22:13, сообщили в МЧС по ХМАО. Из-за того, что месторождение находится примерно в ста километрах от Нягани, спасатели прибыли на место только через полтора часа. Потушить огонь удалось быстро — площадь возгорания составила 100 кв. метров.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на Талинском месторождении в ХМАО Фото: МЧС РФ

Специалисты Росприроднадзора уже осмотрели место аварии, разлива нефти не зафиксировано, сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

«Установлено, что на участке, где произошел инцидент, компания ООО «Пакер Сервис» проводила работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины. Произошел выхлоп газово-воздушной фракции», — указала она.

«Работы производились с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой. Произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось», — в свою очередь сообщили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Погибший и пострадавшие

Возраст пострадавших нефтяников — от 39 до 55 лет, сообщил источник «Известия». Это Руслан Салихов, Магомед Демиров, Виталий Волошенюк, Александр Листопад, Николай Сидко и Валерий Ширшов. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили в департаменте здравоохранения округа.

Все пострадавшие — сотрудниками ООО «Пакер Сервис» — подрядной компании, которая занималась ремонтными работами, сообщили «Известиям» в пресс-службе Независимой нефтегазовой компании (ННК) — владельца Талинского месторождения.

Погибший — 52-летний супервайзер месторождения Олег Голуб. Изначально сообщалось о двух погибших, но позднее одного из сильно пострадавших ремонтников удалось реанимировать.

Центральный офис компании «Пакер Сервис» находится в Москве. От комментариев там отказались.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Комментариев не даем. Идет экстренное совещание, службы разбираются, — сказали «Известиям» в организации.

Согласно базе данных СПАРК, учредитель ООО «Пакер Сервис» — кипрская компания Grooks Global Limited. Её акции были национализированы по указу президента Владимира Путина от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств».

По информации на официальном сайте «Пакер Сервис», компания занимается текущим и капитальным ремонтом нефтегазовых скважин. Ее доход за 2022 год, согласно СПАРК, составил 10,4 млрд руб., а чистая прибыль — 881 миллионов.

Некоторые нынешние и бывшие сотрудники «Пакер Сервис» не очень хорошо отзываются об условиях работы в компании. На специализированных форумах они жалуются на случаи задержек зарплаты, работу в выходные, лишение премий, холодные кабинеты.

Потеряли бдительность

Добыча нефти — это сложный технологический процесс, аварии значительном числе случаев происходят либо из-за неправильного обращения людей с оборудованием, либо, если само оборудование используется без разрешительной документации, рассказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Но поскольку оборудование на нефтедобывающих объектах проверяется всеми возможными службами, в Нягани с большой долей вероятности сыграл роль человеческий фактор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Пошаговое соблюдение инструкций и регламентов — первое, что должно быть на каждом опасном производственном объекте. Но люди привыкают к обращению и взаимодействию со сложными объектами, и их уровень восприятия опасности зачастую снижается, — отметил он.

Ответственность за ЧП и гибель в нем людей будет нести, в первую очередь, представитель предприятия, который не проконтролировал исполнение сотрудниками правил пожарной и промышленной безопасности, уверен Дмитрий Гусев. Также виновным могут признать кого-либо из технических сотрудников предприятия, принимавшего участие в ремонтных работах и нарушившего правила безопасности.

Исходя из картины произошедшего, на месторождении действительно были нарушены правила безопасности, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Такого рода происшествия — исключительные ситуации, они происходят крайне редко. Вопросы безопасности на нефтяном производстве — одни из первостепенных. Поэтому наиболее опасные производства демонстрируют наименьшее число нарушений и наименьшую степень аварийности и вреда здоровью, — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Люди, работающие на таких предприятиях, как Талинское месторождение, как правило, понимают степень своей ответственности и соответствующим образом выстраивают рабочие процессы, уточнил Александр Фролов. Но от неожиданностей никто в полной мере не застрахован.