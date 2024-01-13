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Wildberries сообщил о компенсации продавцам за утраченные при пожаре товары

Wildberries: все люди из горящего склада в Санкт-Петербурге эвакуированы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Маркетплейс Wildberries, комментируя ситуацию с пожаром на одном из своих складов в Санкт-Петербурге, сообщил 12 января, что выплатит компенсацию продавцам за поврежденные или утраченные товары.

По данным пресс-службы интернет-магазина, к настоящему моменту люди из горящего здания эвакуированы. Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара, площадь которого, по последним данным, достигла 50 тыс. кв.м.

«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Будем оперативно информировать о ситуации в Шушарах», — уточнили представители Wildberries в Telegram-канале.

В компании также отметили, что со стороны руководства магазина оказывается всё необходимое содействие.

Тем временем представитель пресс-службы маркетплейса Александр Коровко рассказал «Известиям», что эвакуированные граждане уже рассаживаются в транспорт и отправляются по маршрутам.

«На данный момент люди эвакуированы, оперативно организовано большое количество автобусов, то есть в здании людей точно нет, по нашей информации, а те люди, которые находятся на улице, сейчас рассаживаются в автобусы и отправляются по маршрутам», — проинформировал он, добавив, что причина пожара устанавливается.

Ущерб возгорания уточняется, сказал он.

О пожаре в складском помещении стало известно ранее в этот день. Площадь достигает 50 тыс. кв. м. В ликвидации участвуют 25 единиц техники и 112 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

«Известия» показали кадры эвакуации людей из горящего склада в Санкт-Петербурге. Как видно на записи, люди нервничают, но паники нет.

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