Крупный пожар на складе произошел в Пушкинском районе Петербурга

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 1000 кв. м загорелось складское помещение. Об этом утром в субботу, 13 января, сообщили в МЧС.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места происшествия. На кадрах виден масштаб возгорания.

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 07:42. Загорелся склад по адресу Московское шоссе, д. 153.

«В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 кв. м», — рассказали в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. В ликвидации участвуют 20 единиц техники и 83 человека личного состава МЧС.

О пострадавших информации нет. Другие подробности выясняются.

Накануне, 12 января, четыре человека, в числе которых ребенок, погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).