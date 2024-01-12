Четыре человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Четыре человека, в числе которых ребенок, погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, сообщил 12 января источник «Известий».

Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заявили в столичном ГСУ СК.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы. Следователи допрашивают свидетелей.

Ранее, 8 января, в Санкт-Петербурге в квартире на улице Ушинского двое детей погибли в результате пожара, также пострадала их мать. Возгорание произошло в восьмикомнатной квартире около 06:00. Для тушения огня на место прибыли три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. В сгоревшей квартире спасатели обнаружили тела детей 8 и 9 лет. Их мать госпитализировали в состоянии средней тяжести.