Двое детей погибли при пожаре в квартире в Петербурге
Двое детей погибли в результате пожара в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге, также пострадала их мать. Об этом в понедельник, 8 января, сообщили «Известиям» в управлении МЧС России.
По данным собеседника, огонь вспыхнул в восьмикомнатной квартире около 6:00. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Для тушения на место прибыли три единицы техники и 12 сотрудников ведомства.
«В 06:50 пожар ликвидирован. Пострадал один человек, погибли два человека», — указали в МЧС.
Уточняется, что в сгоревшей квартире пожарные обнаружили тела детей 8 и 9 лет. Их мать была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Накануне при пожаре в частном доме в Хабаровске погибли женщина и ребенок. Сообщалось, что возгорание произошло из-за ненадлежащей работы водонагревательного прибора. Площадь пожара составила 150 кв. м. СУ СК по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело.