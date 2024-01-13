Пожар на складе в Санкт-Петербурге начался в отделе бытовой химии

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался в отделе бытовой химии и личной гигиены. Об этом 13 января рассказал «Известиям» один из работников.

«Очень странно, что так всё получилось, потому что там есть система пожаротушения», — отметил он.

По его словам, при входе на склад всех работников досматривают на наличие зажигалок и спичек. Также на предприятии регулярно проходили противопожарные учения.

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.

В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга 13 января заявили, что сгоревший в результате пожара склад не был введен в эксплуатацию. В ведомстве отметили, что он не должен был работать без разрешения.