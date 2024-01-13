Корреспондент «Известий» показал кадры с места пожара на складе в Петербурге
Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, на котором ранее в субботу, 13 января, произошел пожар, полностью выгорел. Как сообщает корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев, там также частично обрушилась крыша и стены.
«Кажется, что этот столб черного дыма виден отовсюду», — комментирует он.
Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. Площадь горения склада составляет 50 тыс. кв. м, пожару присвоен максимальный ранг сложности. Официальных данных о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.
Ранее со склада также эвакуировали работников.