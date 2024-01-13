Пожару на складе в Санкт-Петербурге присвоили максимальный ранг сложности

Пожару на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга присвоен максимальный ранг сложности. Об этом 13 января сообщили в МЧС России.

«В 9:30 пожару присвоен повышенный № 5», — говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

Также в ведомстве добавили, что для ликвидации возгорания наращиваются силы и средства, на данный момент привлечены около 270 человек и 57 единиц пожарной техники.

Новые кадры с места происшествия публикуют «Известия».

Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. По последним данным, площадь возгорания склада увеличилась до 50 тыс. кв. м. Официальных данных о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

«Известия» показывали кадры эвакуации людей из горящего склада в Санкт-Петербурге. Как видно на записи, люди нервничают, но паники нет.

Также сотрудник склада рассказал «Известиям» о том, что в помещении с утра сработала сигнализация, но никто не обратил внимания, так как пожарная тревога звучала регулярно.