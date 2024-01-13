Сотрудник склада в Петербурге рассказал о часто срабатывавшей сигнализации
На сгоревшем складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга регулярно срабатывала пожарная сигнализация. Об этом 13 января рассказал «Известиям» один из его сотрудников.
«Сирена часто там срабатывала, на нее не обращают внимание», — пояснил он.
По словам сотрудника склада Wildberries, с утра прозвучала пожарная тревога. Однако никто не обратил внимания.
«Мы уехали, и через полчаса мне говорят, что уже целый блок горит», — поделился он.
О пожаре в складском помещении стало известно ранее в этот день. В ликвидации участвуют 25 единиц техники и 112 человек личного состава.
По последним данным, площадь возгорания склада увеличилась с 5 тыс. кв. м до 50 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.
«Известия» показали кадры эвакуации людей из горящего склада в Санкт-Петербурге. Как видно на записи, люди нервничают, но паники нет.