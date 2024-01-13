«Известия» показали кадры эвакуации людей из горящего склада в Санкт-Петербурге

Персонал горящего склада Wildberries в Санкт-Петербурге покидает здание. Кадры с места происшествия 13 января показали «Известия».

Как видно на записи, люди нервничают, но паники нет.

В свою очередь маркетплейс подтвердил возгорание своего склада в Шушарах под Петербургом и последующую эвакуацию людей.

Между тем в МЧС сообщили, что, по состоянию на 9:02 пожару присвоен повышенный ранг сложности № 4.

О пожаре на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга стало известно ранее в этот день. В ликвидации участвуют 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

По последним данным, площадь возгорания складского помещения увеличилась с 1 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.