Сгоревший в Санкт-Петербурге склад не был введен в эксплуатацию

Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, сгоревший в результате пожара, не был введен в эксплуатацию. Об этом 13 января заявил телеканалу «78» врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сообщил он.

Также источник издания сообщил, что в здании ни разу не проводилась пожарная инспекция. Отмечается, что из-за нарушения правил пожарной безопасности Wildberries может быть отказано в выплате компенсации от страховой компании.

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.