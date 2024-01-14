В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с пожаром на складе

В Санкт-Петербурге в связи с пожаром на складе маркетплейса Wildberries возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

По данным следствия, неустановленными сотрудниками компании, которые отвечали за соблюдение правил противопожарной безопасности на складе, были превышены полномочия. В результате нарушений произошел пожар, который привел к обрушению здания и уничтожению хранившихся в нем товаров.

В ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу добавили, что в настоящее время идет установка обстоятельств произошедшего.

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью пока что не получается. Он также перечислил три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Журналист акцентировал, что на данный момент точная причина неизвестна.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб от возгорания пока уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.