Ранг пожара на складе в Петербурге понижен до первого

Ранг пожара на складе Wildberries в Шушарах, по данным на 7:00, понижен до первого. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что площадь пожара на складе составила пять очагов 100 кв. м и один очаг 200 кв. м. Среди спасателей пострадавших не зафиксировано.

Собеседник добавил, что определить точное количество задействованных сотрудников МЧС сложно, потому что регулярно сменяются машины и спасатели со всего города.

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

По факту крупного пожара глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.