Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

По факту крупного пожара в складском комплексе Wildberries под Санкт-Петербургом 13 января глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в ведомстве.

«Сегодня рано утром в поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ. Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело», — сказано в Telegram-канале СК РФ.

Там добавили, что Бастрыкин ожидает от Бобкова доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего.

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.