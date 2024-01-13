В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries. Главное

Утром в субботу, 13 января, поступила информация о возгорании на складе маркетплейса Wildberries, расположенном в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

В субботу, 13 января, в 7:42 поступила информация о возгорании петербуржского складского помещения Wildberries по адресу Московское шоссе, 153. Изначально сообщалось, что огнем охвачена 1000 кв. м. помещения. Однако пламя быстро распространилось на площадь в 50 ты. кв. м.. Около 8:01 утра поступила информация о присвоении пожару четвертого повышенного ранга сложности, позднее его подняли до самого высокого — пятого.

Фото: РИА Новости/МЧС РФ Фото: ТАСС/Валентин Егоршин Фото: ТАСС/Валентин Егоршин Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Фото: ТАСС/Валентин Егоршин Фото: ТАСС/Валентин Егоршин Фото: ТАСС/Валентин Егоршин Фото: REUTERS/Anton Vaganov Фото: REUTERS/Anton Vaganov

По словам начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу Игоря Улубикова, по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в складском здании размером 320 на 350 метров происходит горение в складской и разгрузочно-погрузочной зоне. Создалась угроза распространения пожара по всему зданию.

«Учитывая данные факторы, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Тушение пожара также осложнялось угрозой распространения пожара на парковку грузовых автомобилей, а также электроподстанцию, которая находилась в непосредственной близости от склада», — сообщил он.

В ликвидации возгорания были задействованы 270 человек и 57 единиц техники. Около 10:55 пожар был локализован на площади 70 тыс. кв. м. Также сообщалось об обрушении стен и кровли здания на площади 40 тыс. кв. м.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Кроме того, вероятно, на момент возгорания пожарная сигнализация на складе была отключена из-за частых ложных срабатываний.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге — показания очевидцев

Как рассказал изданию «360» сотрудник маркетлплейса, всё началось неожиданно.

«Сработала тревога, но никто даже не подумал, что началось реальное возгорание — решили, что учения или в комнате для курения что-то сломалось.

Перед тем как вспыхнуло пламя, никакого хлопка не было», —говорится в сообщении на сайте. Мужчина в беседе с «360» также уточнил, что возгорание началось в первом блоке, он же работал во втором. Двери между блоками были сразу же перекрыты, но это не помогло остановить задымление.

В распоряжении «Известий» также появились кадры начала пожара. Один из сотрудников склада сумел заснять первые минуты распространения огня. По его словам, загорелся мезонин.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге — пострадавшие

На данный момент официальных данных о жертвах и пострадавших не поступало. Всего было экстренно эвакуировано более тысячи человек.

Канал 112 также сообщает о пропаже 20-летнего Евгения К. По их данным, с сотрудником не смогли связаться родные.

«Гудки идут, но Евгений по телефону не отвечает», — говорится в сообщении.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге — реакция Роспотребнадзора

В связи с пожаром управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» осуществили отбор проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки по всем направлениям. Пробы направлены в лабораторию для исследования. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге — реакция Wildberries

В пресс-службе Wildberries сообщили, что руководство компании оказывает всё необходимое содействие в устранении последствий происшествия.

Позднее в Telegram-канале маркетплеса было объявлено, что товары, размещенные на складе в Шушарах, уже скрыты с витрины маркетплейса.

«Wildberries повторит заказы покупателей на товары в случае их наличия на маркетплейсе, а в случае отсутствия аналогов поврежденных товаров покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы», — говорится в сообщении.

Договоры с исполнителями не будут расторгнуты, они могут продолжить сотрудничество с компанией.

Ущерб от пожара на складе Wildberries, предположительно, может составить около 10-11 млрд. рублей, сумма ущерба на данный момент уточняется.

Что известно о складе Wildberries в Шушарах

Склад Wildberries в поселке Шушары находится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Он является одним из крупнейших складов маркетплейса в стране и крупнейшим в северной столице. Данный распределительный центр работает в круглосуточном режиме и площадь всего здания превышает 122 тыс. кв. м. Он был введен в эксплуатацию в начале 2022 года, его возведение обошлось компании в 3 млрд. рублей.

Склад, на котором утром 13 января начался пожар, работал без разрешения, пожарная инспекция его ни разу не проверяла, поскольку объект не был введен в эксплуатацию.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — рассказал врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров телеканалу 78.