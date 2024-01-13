Названа предварительная причина пожара на складе в Санкт-Петербурге

Предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге могла стать неисправность проводки. Об этом 13 января сообщили в оперативных службах.

«Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Тушение продолжается», — приводит сообщение представителя экстренной службы ТАСС.

Кроме того, отмечается, что, предварительно, пожарная сигнализация на складе была отключена в момент пожара в связи с неоднократными ложными срабатываниями.

Ранее пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м. На складе также произошло обрушение на площади 40 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. Пожару был присвоен максимальный ранг сложности. Со склада эвакуировали работников.

По факту произошедшего организована проверка. Причины пожара выясняются.