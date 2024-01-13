Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализовали

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в местном управлении МЧС.

«В складском комплексе размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 70 тысяч квадратных метров, произошло обрушение на площади 40 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Сейчас пожар тушат 57 единиц техники и 286 человек личного состава от РСЧС и 32 единицы техники и 136 человек личного состава от МЧС, уточняется в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. Пожару был присвоен максимальный ранг сложности. Со склада эвакуировали работников.

По факту произошедшего организована проверка. Причины пожара выясняются.