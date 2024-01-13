Аналитик оценил возможный ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге

Маркетплейс Wildberries, предварительно, потеряет примерно 13-15 млрд рублей из-за возгорания на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 13 января заявил глава INFOline Михаил Бурмистров в беседе с «Известиями».

«Ущерб Wildberries от пожара в Шушарах (район Санкт-Петербурга. — Ред.) оценили в 13–15 млрд рублей, ближе к верхней границе», — считает аналитик.

Он уточнил, что ущерб от утраты товаров, сгоревших на складе, составит от 10 до 12 млрд рублей, а от самого склада с оборудованием — около 3 млрд рублей.

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Затем возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Также в пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.