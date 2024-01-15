Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками сгоревшего склада

Компания Wildberries (WB) в настоящий момент устанавливает связь с 12 своими сотрудниками, которые работали на сгоревшем в Санкт-Петербурге складе. Об этом 15 января сообщили в Telegram-канале компании.

Так, по последним данным, удалось связаться с четырьмя исполнителями склада. При этом никто из работников не числится пропавшим без вести. В компании также отметили, что с этого дня начинаются первые выплаты компенсаций продавцам, чьи товары пострадали при пожаре.

В самом Санкт-Петербурге Wildberries продолжает принимать и доставлять заказы в штатном режиме.

Накануне маркетплейс сообщал, что разыскивает людей, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников сотрудников склада в Пушкинском районе города. Число людей, связь с которыми установлена, растет.

Утром 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Позднее, 14 января, корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью в течение дня не получается. Журналист добавил, что есть три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Точная причина выясняется. По факту пожара было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).