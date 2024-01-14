На складе в Санкт-Петербурге остаются очаги тления на площади 300 кв. м
На складе Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, остаются очаги тления в завалах. Об этом 14 января рассказал источник «Известий».
Общая площадь горения по состоянию на 17:40 мск составляет 300 кв. м. Продолжаются проливка и разборка завалов. О полной ликвидации открытого горения было объявлено в 13:53 мск.
Также источник сообщил, что менеджмент Wildberries не может дозвониться до 54 человек, работавших на складе.
Пожар на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.
Позднее, 14 января, корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью в течение дня не получается. Журналист добавил, что есть три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Точная причина выясняется.
В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).