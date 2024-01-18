Правоохранители пришли в офис Wildberries в Москве после пожара на складе
Правоохранители пришли в главный офис Wildberries после пожара на складе маркетплейса в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 18 января, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
«Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что маркетплейс сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию.
Wildberries заверил, что на работу компании это не влияет, она работает в штатном режиме.
Какую именно работу ведут правоохранители в офисе маркетплейса, не сообщается.
13 января на складе Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Пламя распространилось на 70 тыс. кв. м, склад обрушился, и товары были уничтожены. Возгоранию был присвоен максимальный ранг сложности. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию, а в пресс-службе Wildberries рассказали, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.