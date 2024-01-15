К рабочим отношение: что будет с сотрудниками сгоревшего склада Wildberries

Сотрудники, официально устроенные на работу в сгоревшем складе Wildberries, могут рассчитывать на сохранение трудовых отношений и зарплату, заверили опрошенные «Известиями» юристы. Маркетплейс уже заявил о начале выплат продавцам, чьи товары были на объекте. Часть сотрудников перенаправят на другие склады , компания арендует новые площади. О том, на какие компенсации могут рассчитывать продавцы и что гарантирует сотрудникам Трудовой кодекс, — в материале «Известий».

Никто пропавшим не числится

Половина продавцов, чьи товары пострадали после пожара на складе Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга, уже 15 января получили первые компенсации, сообщили в пресс-службе компании. Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов на комиссию маркетплейса и стоимость логистики.

— Wildberries планирует делать выплаты продавцам поэтапно. Сегодняшнее возмещение — первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться , — пояснили в компании. — Wildberries понимает, что продавцам важно получить деньги как можно быстрее, чтобы поддерживать высокую скорость оборота товаров.

Компании еще предстоит выяснить, где были товары каждого продавца в день пожара: часть заказов уже ехала в пункты выдачи, а другие еще не успели принять на складе. Каждый продавец получит детальный отчет, заверили там.

— У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки , — сообщили также в пресс-службе.

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Детали страхования имущества самой компании в пресс-службе Wildberries разглашать отказались, ссылаясь на действующие договорные отношения.

— Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами, — подчеркнули там.

Пожар на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января . Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание началось в отделе бытовой химии и личной гигиены.

— В 7:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1,2 тыс. занятых на складе , — сообщили в компании.

Вечером в понедельник пресс-служба маркетплейса сообщила, что установлено местонахождение абсолютно всех сотрудников, которые находились в Шушарах 13 января.

— Никто из занятых на складе пропавшим не числится , — заявили там.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

После инцидента за медицинской помощью обратилась сотрудница оперативного штаба администрации склада в Шушарах , добавили в компании.

— В день обращения врачи ее осмотрели и отпустили домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит восстановительные процедуры, — заверили там.

Также за помощью обратился 56-летний мужчина, работавший на складе. Он повредил ногу , врачи диагностировали у него закрытый перелом фаланги пальца правой стопы. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, на боль не жалуется, заверили в пресс-службе.

«Обложку на паспорт, похоже, теперь ждать на стоит», — писали, в свою очередь, в соцсетях покупатели, прикладывая снимки экрана, подтверждающие нахождение товара на горящем складе.

В пресс-службе маркетплейса заверили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы. Прием заказов и доставка продолжаются в штатном режиме, в том числе в Санкт-Петербурге.

В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На что могут рассчитывать работники склада

Новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге должны заработать в течение двух недель , пообещали в пресс-службе Wildberries.

— Это поможет быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара. Новый центр поможет снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», а товары с него будут переправлены на другие склады для сортировки и доставки покупателям , — заверили там.

Люди, официально устроенные на работу в Wildberries, с которыми заключены трудовые договоры, могут рассчитывать на сохранение трудовых отношений и зарплату, несмотря на сложившуюся ситуацию, заверили опрошенные «Известиями» юристы.

Уволить таких работников по инициативе работодателя нельзя , уверена руководитель приоритетных проектов Enforce Law Company Александра Соловьева. Прекратить отношения с работником маркетплейс может только в том случае, если происшествие будет признано чрезвычайным обстоятельством.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

— В связи с пожаром маркетплейс может выбрать один из следующих вариантов для урегулирования взаимоотношений с работниками: оформить простой с оплатой 2/3 от оклада/тарифной ставки или перевести работника без его согласия на срок до месяца на работу по устранению последствий пожара. При этом заработная плата в таком случае производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на прежнем месте, — пояснила она.

Если работодатель не сможет перевести сотрудников на другие склады, то он может сократить штат, добавил юрист Алексей Гавришев.

— Это делается в течение двух месяцев, и каждый сокращенный работник в этом случае гарантированно получит минимум два оклада, — напомнил он.

А вот для самозанятых и тех, кто оказывал услуги по договорам гражданско-правового характера, ситуация менее оптимистичная, считают юристы. В случае необходимости маркетплейс, по их словам, может приостановить с такими лицами договоры или вовсе отказаться от их услуг на будущее

Если работник пострадал при пожаре, ему, согласно Трудовому кодексу, должны возместить утраченный доход, а также дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию , рассказала член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Право на возмещение возникает у работников со дня наступления страхового случая, то есть подтвержденного в установленном порядке факта повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве, — пояснила она.

Размер возмещения причиненных убытков продавцам может включать как стоимость сгоревших товаров и расходов на логистику до склада, так и ⁠упущенную выгоду, в том числе в виде недополученной прибыли продавца, и другие предусмотренные договором штрафы и компенсации, добавила Александра Соловьева.

— Чтобы определить ответственность по возмещению ущерба, необходимо установить вину в случившемся, а также рассмотреть условия договора, заключенного между маркетплейсом и продавцом в каждом конкретном случае, — рассказала Валерия Стародубова.

В случае обращения в суд именно точный и убедительный расчет убытков будет иметь ключевое значение, добавила Александра Соловьева. При необходимости для этого, по ее словам, можно привлечь экспертную компанию.