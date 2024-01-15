К рабочим отношение: что будет с сотрудниками сгоревшего склада Wildberries
Сотрудники, официально устроенные на работу в сгоревшем складе Wildberries, могут рассчитывать на сохранение трудовых отношений и зарплату, заверили опрошенные «Известиями» юристы. Маркетплейс уже заявил о начале выплат продавцам, чьи товары были на объекте. Часть сотрудников перенаправят на другие склады, компания арендует новые площади. О том, на какие компенсации могут рассчитывать продавцы и что гарантирует сотрудникам Трудовой кодекс, — в материале «Известий».
Никто пропавшим не числится
Половина продавцов, чьи товары пострадали после пожара на складе Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга, уже 15 января получили первые компенсации, сообщили в пресс-службе компании. Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов на комиссию маркетплейса и стоимость логистики.
— Wildberries планирует делать выплаты продавцам поэтапно. Сегодняшнее возмещение — первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться, — пояснили в компании. — Wildberries понимает, что продавцам важно получить деньги как можно быстрее, чтобы поддерживать высокую скорость оборота товаров.
Компании еще предстоит выяснить, где были товары каждого продавца в день пожара: часть заказов уже ехала в пункты выдачи, а другие еще не успели принять на складе. Каждый продавец получит детальный отчет, заверили там.
— У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки, — сообщили также в пресс-службе.
Детали страхования имущества самой компании в пресс-службе Wildberries разглашать отказались, ссылаясь на действующие договорные отношения.
— Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами, — подчеркнули там.
Пожар на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание началось в отделе бытовой химии и личной гигиены.
— В 7:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1,2 тыс. занятых на складе, — сообщили в компании.
Вечером в понедельник пресс-служба маркетплейса сообщила, что установлено местонахождение абсолютно всех сотрудников, которые находились в Шушарах 13 января.
— Никто из занятых на складе пропавшим не числится, — заявили там.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).
После инцидента за медицинской помощью обратилась сотрудница оперативного штаба администрации склада в Шушарах, добавили в компании.
— В день обращения врачи ее осмотрели и отпустили домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит восстановительные процедуры, — заверили там.
Также за помощью обратился 56-летний мужчина, работавший на складе. Он повредил ногу, врачи диагностировали у него закрытый перелом фаланги пальца правой стопы. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, на боль не жалуется, заверили в пресс-службе.
«Обложку на паспорт, похоже, теперь ждать на стоит», — писали, в свою очередь, в соцсетях покупатели, прикладывая снимки экрана, подтверждающие нахождение товара на горящем складе.
В пресс-службе маркетплейса заверили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы. Прием заказов и доставка продолжаются в штатном режиме, в том числе в Санкт-Петербурге.
В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется.
На что могут рассчитывать работники склада
Новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге должны заработать в течение двух недель, пообещали в пресс-службе Wildberries.
— Это поможет быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара. Новый центр поможет снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», а товары с него будут переправлены на другие склады для сортировки и доставки покупателям, — заверили там.
Люди, официально устроенные на работу в Wildberries, с которыми заключены трудовые договоры, могут рассчитывать на сохранение трудовых отношений и зарплату, несмотря на сложившуюся ситуацию, заверили опрошенные «Известиями» юристы.
Уволить таких работников по инициативе работодателя нельзя, уверена руководитель приоритетных проектов Enforce Law Company Александра Соловьева. Прекратить отношения с работником маркетплейс может только в том случае, если происшествие будет признано чрезвычайным обстоятельством.
— В связи с пожаром маркетплейс может выбрать один из следующих вариантов для урегулирования взаимоотношений с работниками: оформить простой с оплатой 2/3 от оклада/тарифной ставки или перевести работника без его согласия на срок до месяца на работу по устранению последствий пожара. При этом заработная плата в таком случае производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на прежнем месте, — пояснила она.
Если работодатель не сможет перевести сотрудников на другие склады, то он может сократить штат, добавил юрист Алексей Гавришев.
— Это делается в течение двух месяцев, и каждый сокращенный работник в этом случае гарантированно получит минимум два оклада, — напомнил он.
А вот для самозанятых и тех, кто оказывал услуги по договорам гражданско-правового характера, ситуация менее оптимистичная, считают юристы. В случае необходимости маркетплейс, по их словам, может приостановить с такими лицами договоры или вовсе отказаться от их услуг на будущее
Если работник пострадал при пожаре, ему, согласно Трудовому кодексу, должны возместить утраченный доход, а также дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, рассказала член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова.
— Право на возмещение возникает у работников со дня наступления страхового случая, то есть подтвержденного в установленном порядке факта повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве, — пояснила она.
Размер возмещения причиненных убытков продавцам может включать как стоимость сгоревших товаров и расходов на логистику до склада, так и упущенную выгоду, в том числе в виде недополученной прибыли продавца, и другие предусмотренные договором штрафы и компенсации, добавила Александра Соловьева.
— Чтобы определить ответственность по возмещению ущерба, необходимо установить вину в случившемся, а также рассмотреть условия договора, заключенного между маркетплейсом и продавцом в каждом конкретном случае, — рассказала Валерия Стародубова.
В случае обращения в суд именно точный и убедительный расчет убытков будет иметь ключевое значение, добавила Александра Соловьева. При необходимости для этого, по ее словам, можно привлечь экспертную компанию.
Покупатели имеют право на возврат уплаченных денежных средств за неполученные товары, подчеркнули юристы.