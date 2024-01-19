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В Wildberries прокомментировали данные об отсутствии страховки у сгоревшего склада

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Фото: ТАСС/ ANATOLY MALTSEV
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Вопрос страхования сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не влияет на обязательства компании перед партнерами. Об этом «Известиям» в пятницу, 19 января, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже начали получать компенсации», — заявили в пресс-службе.

Однако маркетплейс не стал комментировать информацию о страховании своего имущества. Эти сведения не могут быть разглашены из-за действующих договорных отношений, добавили в Wildberries.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники сообщило, что здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Уточнялось, что компания намеревалась заключить соответствующее соглашение, однако этого не произошло.

К рабочим отношение: что будет с сотрудниками сгоревшего склада Wildberries
Выплаты продавцам уничтоженного огнем товара уже начались

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар: пламя распространилось на 70 тыс. кв. м, здание обрушилось, в товары были уничтожены. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. 18 января в главный офис Wildberries в Москве пришли правоохранительные органы.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию, а в пресс-службе Wildberries рассказали, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

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