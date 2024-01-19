В Wildberries прокомментировали данные об отсутствии страховки у сгоревшего склада

Вопрос страхования сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не влияет на обязательства компании перед партнерами. Об этом «Известиям» в пятницу, 19 января, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже начали получать компенсации», — заявили в пресс-службе.

Однако маркетплейс не стал комментировать информацию о страховании своего имущества. Эти сведения не могут быть разглашены из-за действующих договорных отношений, добавили в Wildberries.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники сообщило, что здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Уточнялось, что компания намеревалась заключить соответствующее соглашение, однако этого не произошло.

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар: пламя распространилось на 70 тыс. кв. м, здание обрушилось, в товары были уничтожены. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. 18 января в главный офис Wildberries в Москве пришли правоохранительные органы.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию, а в пресс-службе Wildberries рассказали, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.