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В ЦИК сообщили об участии на выборах до тысячи международных наблюдателей

Памфилова: на выборы президента РФ приедут не менее 500 зарубежных наблюдателей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центризбирком направил приглашения для наблюдения на выборах президента России в 95 стран, в статусе международных наблюдателей на выборах выступят до тысячи человек. Об этом 24 января сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«По нашим прогнозам, их (наблюдателей. — Ред.) будет где-то не менее 500, от 500 до 1000, из более чем 100 стран мира. Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными комиссиями, организаторами выборов мы направили в 95 стран», — рассказала председатель ЦИК на заседании комиссии.

Памфилова отметила, что Центризбирком наблюдает очень высокий интерес к предстоящим выборам президента РФ.

«Знаем, что наши коллеги и наши партнеры из Федерального собрания РФ, Совета Федерации уже отправили многим своим парламентским партнерам, международным организациям», — добавила она.

Выборы-2024: как должно быть организовано голосование
В марте 2024 года впервые будет доступно дистанционное электронное голосование

Ранее в этот день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ от имени Совфеда направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы президента РФ и заинтересована в их присутствии. Она отметила, что предвыборный период традиционно является временем для активного общественного диалога, и задача сенаторов — создать для этого все условия.

17 января Памфилова заявила, что провести кампанию по выборам президента России важно так, чтобы комар носа не подточил. Также глава Центризбиркома указала, что на данный момент ведется работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ, но ЦИК будет этому противодействовать.

До этого, 11 января, Памфилова рассказала, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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