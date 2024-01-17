Памфилова указала на важность грамотной организации кампании по выборам президента

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в среду, 17 января, заявила, что важно провести кампанию по выборам президента России так, чтобы комар носа не подточил.

«Для нас дело чести провести кампанию так, чтоб комар носа не подточил», — сказала она на заседании ЦИК.

Также глава Центризбиркома указала, что на данный момент ведется работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ, но ЦИК будет этому противодействовать.

«Мы знаем, сейчас такой период, <…>, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России», — добавила Памфилова.

Ранее, 11 января, Памфилова рассказала, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

10 января сообщалось, что в Центральный избирательный штаб в Гостином дворе кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ. В штабе уточнили, что сбор и проверка подписей по всей стране продолжаются.

До этого, 9 января, ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Кроме того, кандидатами в президенты России были 5 января зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» .

15 декабря Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.