Реклама
Прямой эфир
Политика
Памфилова указала на важность грамотной организации кампании по выборам президента
Мир
В НАТО заявили о необходимости боевой трансформации альянса
Общество
Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов
Мир
В Германии рассказали о нападках на украинцев из-за их происхождения
Спорт
Мирра Андреева разгромила Жабер и вышла в третий круг Australian Open
Политика
Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина
Мир
Население Китая сократилось в 2023 году на 2,08 млн человек
Общество
Сотрудники ФСБ задержали собиравшего для Киева сведения жителя ЛНР
Общество
Движение по трассе Р-241 на подъезде к Самаре приостановлено из-за непогоды
Политика
В Крыму напомнили США о наличии у России ядерного оружия
Армия
В России испытали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей
Общество
На участке трассы М-12 «Восток» закрыли движение из-за непогоды
Мир
В Бишкеке разбился военный вертолет Ми-8
Общество
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник
Общество
В аэропорту Казани задержаны и отменены авиарейсы из-за сильного ветра и метели
Сюжет:

Памфилова указала на важность грамотной организации кампании по выборам президента

Памфилова: важно провести кампанию по выборам, чтобы комар носа не подточил
0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в среду, 17 января, заявила, что важно провести кампанию по выборам президента России так, чтобы комар носа не подточил.

«Для нас дело чести провести кампанию так, чтоб комар носа не подточил», — сказала она на заседании ЦИК.

Также глава Центризбиркома указала, что на данный момент ведется работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ, но ЦИК будет этому противодействовать.

«Мы знаем, сейчас такой период, <…>, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России», — добавила Памфилова.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
ЦИК объявил предварительное количество претендентов на пост президента

Ранее, 11 января, Памфилова рассказала, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

10 января сообщалось, что в Центральный избирательный штаб в Гостином дворе кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ. В штабе уточнили, что сбор и проверка подписей по всей стране продолжаются.

До этого, 9 января, ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Кроме того, кандидатами в президенты России были 5 января зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» .

15 декабря Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024