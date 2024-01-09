ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента от КПРФ

Центризбирком зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее решение комиссии было принято 9 января.

Ранее, 3 января, Харитонов подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом в президенты 23 декабря. Депутат был единственным участником голосования. Его поддержали 175 делегатов из 188, шестеро высказались против.

26 декабря глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России превысило 30 человек. При этом, по ее мнению, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что увеличение числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.