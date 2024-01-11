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Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек
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В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

Памфилова: в избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в четверг, 11 января.

«Еще раз напомню и уточню, что у нас сейчас происходит: на данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда на разных пока стадиях», — сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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10 января сообщалось, что в Центральный избирательный штаб в Гостином дворе кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ. В штабе уточнили, что сбор и проверка подписей по всей стране продолжаются.

Двумя днями ранее, 8 января, сопредседатель центрального штаба Путина Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку его самовыдвижения было собрано более 1,3 млн подписей. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил месяцем ранее после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

9 января Центризбирком зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Кроме того, кандидатами в президенты России были 5 января зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» .

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