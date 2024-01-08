В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей

В поддержку самовыдвижения кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина собрано более 1,3 млн подписей. Об этом журналистам сообщила сопредседатель Центрального штаба главы государства Марьяна Лысенко в понедельник, 8 января.

«На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина более чем 1,3 млн подписей», — заявила она.

Лысенко добавила, что в настоящее время идет проверка собранных подписей.

«Проходит проверка документов, обработка юридической службой, волонтеры подсчитывают количество. Таким образом идет работа, она будет продолжаться», — сказала она.

В понедельник в избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей в поддержку кандидата в президенты Путина еще из 13 регионов России.

Как рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев, документы предоставили Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия. Кроме того, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области и Пермский край.

Предыдущие партии подписей поступали в штаб Путина 5 и 6 января, а первые папки с подписями прибыли в еще в конце декабря. Российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца 18 декабря.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.