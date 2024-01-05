Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб

Листы с подписями в поддержку кандидатуры действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах 2024 года прибыли 5 января его избирательный штаб.

По данным пресс-службы штаба, подписи были собраны в Москве и в Санкт-Петербурге, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Липецкой, Орловской, Костромской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба Александры Суворовой, первые папки с подписями прибыли в еще в конце декабря.

«Напомню, что 30 декабря также сюда документы доставили волонтеры из Московской области. У нас еще 69 регионов будут привозить поочередно сюда все собранные подписи. Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок», — рассказала она, добавив, что сбор документов по всей стране продолжается.

Накануне сопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих президентских выборах. Он подчеркнул, что им делегирована важная миссия по ведению прямого диалога с гражданами России от имени кандидата.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Позднее, 18 декабря, российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.