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Машков вручил удостоверения доверенным лицам Путина на выборах

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, народный артист России Владимир Машков в четверг, 4 января, вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих президентских выборах.

«Вы первые, кто сегодня получит удостоверения доверенных лиц. <…> Вы все большие профессионалы, люди, пользующиеся огромным уважением и авторитетом в обществе. Поэтому я уверен, что вместе с вами мы наладим эффективную прямую связь между нашим кандидатом и гражданами нашей великой страны», — указал Машков.

Он подчеркнул, что на доверенных лицах Путина лежит большая ответственность — им делегирована важная миссия по ведению прямого диалога с гражданами России от имени кандидата.

Удостоверения были вручены военному обозревателю Виктору Баранецу, главному трансплантологу Минздрава России Сергею Готье, председателю движения «Мы вместе с Россией» Владимиру Рогову, летчику-космонавту Сергею Крикалеву, директору Театра оперы и балета Севастополя Сергею Полунину и другим.

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Ранее, 21 декабря, политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в разговоре с «Известиями» заявила, что Путин, выдвигая свою кандидатуру на пост президента России, опирается на широкий фундамент общественной поддержки. По ее словам, сопредседатели штаба Путина являются известными и авторитетными людьми в своих сферах. Помимо Машкова, сопредседателями стали спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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