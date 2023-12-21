Политолог указала на поддержку Путина разными слоями российского общества

Выдвигая свою кандидатуру на пост президента России, Владимир Путин опирается на широкий фундамент общественной поддержки. Об этом 21 декабря «Известиям» заявила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

Ранее в этот день избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко.

«Сопредседатели штаба — это известные и авторитетные в своих сферах люди. Это общественные деятели, люди с несомненной патриотической позицией. Поэтому состав сопредседателей штаба представляется очень удачным, сбалансированным», — отметила Федорова.

Она напомнила, что в инициативной группе, которая поддержала выдвижение Путина на пост президента, были более 700 человек, представляющих самые разные профессии, общественные сферы.

«Начиная от блогеров и заканчивая и учителями, и врачами, деятелями культуры, искусства, спорта. Состав инициативной группы отражает общественное многообразие и демонстрирует, что президента Путина поддерживают самые разнообразные слои и сегменты российского общества. Поэтому можно сказать, что состав и структура избирательного штаба тоже этот момент отражает», — отметила эксперт.

Политолог указала на то, что Путин находится в постоянном контакте с обществом.

«Он не ограничивается партийными организациями, партийными предпочтениями людей. Путин опирается всегда на очень широкий фундамент общественной поддержки, это показывает и состав инициативной группы по выдвижению, и состав избирательного штаба. Я думаю, что в дальнейшем эта смысловая линия будет продолжаться», — заключила Федорова.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. 17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.