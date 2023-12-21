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Политолог указала на поддержку Путина разными слоями российского общества

Политолог Федорова: Путин опирается на широкий фундамент общественной поддержки
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Фото: ТАСС/Александр Казаков
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Выдвигая свою кандидатуру на пост президента России, Владимир Путин опирается на широкий фундамент общественной поддержки. Об этом 21 декабря «Известиям» заявила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

Ранее в этот день избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко.

«Сопредседатели штаба — это известные и авторитетные в своих сферах люди. Это общественные деятели, люди с несомненной патриотической позицией. Поэтому состав сопредседателей штаба представляется очень удачным, сбалансированным», — отметила Федорова.

Она напомнила, что в инициативной группе, которая поддержала выдвижение Путина на пост президента, были более 700 человек, представляющих самые разные профессии, общественные сферы.

«Начиная от блогеров и заканчивая и учителями, и врачами, деятелями культуры, искусства, спорта. Состав инициативной группы отражает общественное многообразие и демонстрирует, что президента Путина поддерживают самые разнообразные слои и сегменты российского общества. Поэтому можно сказать, что состав и структура избирательного штаба тоже этот момент отражает», — отметила эксперт.

Политолог указала на то, что Путин находится в постоянном контакте с обществом.

«Он не ограничивается партийными организациями, партийными предпочтениями людей. Путин опирается всегда на очень широкий фундамент общественной поддержки, это показывает и состав инициативной группы по выдвижению, и состав избирательного штаба. Я думаю, что в дальнейшем эта смысловая линия будет продолжаться», — заключила Федорова.

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О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. 17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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