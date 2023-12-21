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Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина 21 декабря начал работу в Гостином Дворе.

В нем будут находиться руководство штаба и волонтеры, работа будет круглосуточной. Прийти туда можно будет по будням с 09:00 до 18:00.

Сопредседателями штаба Путина стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда Марьяна Лысенко.

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О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. 17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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