ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 5 января зарегистрировала лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от партии «Новые люди» кандидатами в президенты России.

Данное решение приняли на заседании комиссии.

25 декабря оба кандидата подали документы в ЦИК. 1 января комиссия приняла документы. Слуцкого выдвинули на съезде ЛДПР 19 декабря, а Даванкова — на съезде «Новых людей» 24 декабря.

18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. В поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.