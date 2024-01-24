Совфед направил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ

Россия от имени Совета Федерации направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы президента РФ и заинтересована в их присутствии. Об этом 24 января сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Предвыборный период традиционно является временем для активного общественного диалога, и задача сенаторов — создать для этого все условия, отметила Матвиенко. Граждане России — главные участники избирательного процесса и их доверие для власти важнее любых оценок извне, добавила она. Вместе с тем РФ заинтересована, чтобы для наблюдения за выборами приехали и эксперты из-за рубежа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии, и иностранные эксперты. От имени Совета Федерации мы уже направляли большое количество приглашений. И уверены, что они найдут отклик», — сообщила спикер, открывая весеннюю сессию.

Ранее, 22 января, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) были доставлены 95 коробок с 315 тыс. подписей в поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Как сообщил сопредседатель его избирательного штаба, народный артист РФ Владимир Машков, в поддержку лидера собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо при самовыдвижении по закону. Также в ЦИК напомнили, что кандидат-самовыдвиженец обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

17 января глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что провести кампанию по выборам президента России важно так, чтобы комар носа не подточил. Также глава Центризбиркома указала, что на данный момент ведется работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ, но ЦИК будет этому противодействовать.

До этого, 11 января, Памфилова рассказала, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

Российский лидер Владимир Путин 18 декабря подал документы в ЦИК для участия в выборах президента в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.