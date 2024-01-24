Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая
Армия
МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Борт МЧС России доставит еще 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Сюжет:

Совфед направил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ

Матвиенко: иностранным наблюдателям направлены приглашения на выборы президента РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия от имени Совета Федерации направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы президента РФ и заинтересована в их присутствии. Об этом 24 января сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Предвыборный период традиционно является временем для активного общественного диалога, и задача сенаторов — создать для этого все условия, отметила Матвиенко. Граждане России — главные участники избирательного процесса и их доверие для власти важнее любых оценок извне, добавила она. Вместе с тем РФ заинтересована, чтобы для наблюдения за выборами приехали и эксперты из-за рубежа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии, и иностранные эксперты. От имени Совета Федерации мы уже направляли большое количество приглашений. И уверены, что они найдут отклик», — сообщила спикер, открывая весеннюю сессию.

Выборы-2024: как должно быть организовано голосование
В марте 2024 года впервые будет доступно дистанционное электронное голосование

Ранее, 22 января, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) были доставлены 95 коробок с 315 тыс. подписей в поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Как сообщил сопредседатель его избирательного штаба, народный артист РФ Владимир Машков, в поддержку лидера собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо при самовыдвижении по закону. Также в ЦИК напомнили, что кандидат-самовыдвиженец обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

17 января глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что провести кампанию по выборам президента России важно так, чтобы комар носа не подточил. Также глава Центризбиркома указала, что на данный момент ведется работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ, но ЦИК будет этому противодействовать.

До этого, 11 января, Памфилова рассказала, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

Российский лидер Владимир Путин 18 декабря подал документы в ЦИК для участия в выборах президента в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024