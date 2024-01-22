Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Штаб главы государства, кандидата в президента России Владимира Путина в понедельник, 22 января, сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ подписи в его поддержку для регистрации его на президентских выборах.
В Центризберком были доставлены 95 коробок с подписными листами. Как сообщил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машковв, в поддержку Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо при самовыдвижении по закону.
В ЦИК напомнили, что кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей. На первом этапе специалисты ЦИК проверят количество листов с подписями и количество подписей, которые были заявлены. На втором этапе с помощью генератора случайных чисел будет отобрано 60 тыс. подписей, подлежащих проверке, уточнили в ведомстве.
Ранее, 20 января, Машков сообщил, что начиная с 9 января в приемную избирательного штаба поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан. В тот день Машков вместе еще с одним сопредседателем штаба, главным врачом московской больницы № 52 Марьяной Лысенко провел встречу с гражданами в общественной приемной при штабе.
Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.
18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.
Избирательный штаб 17 января сообщил, что на тот момент в поддержку самовыдвижения нынешнего главы государства уже собрано более 2,5 млн подписей. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил важность народной поддержки для Путина.