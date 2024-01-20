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Более 12 тыс. предложений поступило в избирательный штаб Путина с 9 января

Машков: в избирательный штаб Путина поступило более 12 тыс. пожеланий с 9 января
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В приемную избирательного штаба главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан с 9 января. Об этом заявил сопредседатель его штаба, народный артист РФ Владимир Машков 20 января.

«На данный момент уже более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные», — сказал он журналистам.

В этот день сопредседатели избирательного штаба Путина Машков и главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко проводят встречу с гражданами в общественной приемной при штабе.

В ходе мероприятия 14-летняя школьница из Владимирской области Инга Николаева обратилась с просьбой изменить указ о «Движении Первых», чтобы несовершеннолетние могли иметь возможность участвовать в предвыборной агитации за кандидата. Кроме того, она попросила поддержать ее акцию «Сердце надежды» для бойцов, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

«Надеюсь, что я дойду до своей главной цели — поговорить с Владимиром Владимировичем Путиным, и хочу, чтобы он был моим наставником. И в дальнейшем пожать ему руку, сказать спасибо за то, что он делает для нашей страны», — сказала девочка.

По ее словам, Машков пообещал помочь ей с этим.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
ЦИК объявил предварительное количество претендентов на пост президента

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Избирательный штаб 17 января сообщил, что на данный момент в поддержку самовыдвижения нынешнего главы государства уже собрано более 2,5 млн подписей. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил важность народной поддержки для Путина.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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