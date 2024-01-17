Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

В поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, нынешнего лидера страны Владимира Путина на выборах 2024 года собрано уже более 2,5 млн подписей. Об этом 17 января сообщается на сайте избирательного штаба Путина.

«По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. Регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также партией «Единая Россия».

16 января во всех регионах России прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на предстоящих выборах главы государства. Помогли в проведении сбора подписей около 20 тыс. волонтеров.

18 декабря российский лидер подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.