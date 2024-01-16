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Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборы проходит в РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства проходит в России во вторник, 16 января.

Принять участие можно на площадках «Единой России» во всех регионах страны, а в самых удаленных местах организованы мобильные пункты. Помогают в проведении сбора подписей около 20 тыс. волонтеров. Кроме того, только в Сибири и на Дальнем Востоке поддержать Путина пришли около 40 тыс. человек.

Все точки сбора будут работать до 20:00 по местному времени.

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Ранее, 12 января, сообщалось, что сбор подписей в поддержку Путина идет активнее, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты, такая оживленность очень важна с точки зрения консолидации сторонников действующего главы государства. Активность демонстрируют и другие кандидаты.

До этого, 10 января, в поддержку действующего президента России поступили подписи из всех 89 регионов страны. А 8 января сопредседатель центрального штаба Путина Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку его самовыдвижения было собрано более 1,3 млн подписей. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил месяцем ранее после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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