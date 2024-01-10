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В поддержку Путина поступили подписи из всех 89 регионов РФ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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В Центральный избирательный штаб в Гостином Дворе кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина 10 января поступили подписи в его поддержку еще из 12 регионов страны. Таким образом, все 89 субъектов РФ уже представили в штаб первые партии подписных листов.

Новые документы поступили из Якутии, Бурятии, Еврейской автономной области (ЕАО), Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

В штабе уточнили, что сбор и проверка подписей по всей стране продолжаются.

Первым пошел: Путин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы
Глава государства будет участвовать в кампании как самовыдвиженец

Накануне, 9 января, в избирательный штаб Путина поступили подписи в его поддержку еще из 19 субъектов страны. 8 января сопредседатель Центрального штаба главы государства Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения Путина было собрано более 1,3 млн подписей. По ее словам, в тот день поступила новая партия документов в поддержку кандидата в президенты еще из 13 регионов России.

Предыдущие партии подписей поступали в штаб Путина 5 и 6 января, а первые папки с подписями прибыли еще в конце декабря. Российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца 18 декабря.

Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах нужно собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей проживающих на его территории.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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