Эксперты ЭИСИ рассказали об активном сборе подписей в поддержку Путина

Сбор подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина идет активнее, чем в 2018 году. Об этом 12 января заявили специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке «Россия».

Как отмечают эксперты, такая оживленность очень важна с точки зрения консолидации сторонников Путина.

Активность демонстрируют и другие кандидаты. Неожиданные повороты возможны позднее, после сдачи подписей в Центральную избирательную комиссии (ЦИК), подчеркнули в ЭИСИ.

«Всегда происходят конфликты, проблемы и скандалы. Но на этот раз их не так много. Сыграла свою роль специфика технологической подготовки штабов. Люди уже научились готовить сборщиков подписей. В целом, мы ожидаем больше вопросов в момент, когда ЦИК начнет проверять подписи, которые сдаются», — рассказал сказал научный сотрудник Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

При этом, по оценкам экспертов, большинство избирателей пока не проявили свою позицию. Сбор подписей должен быть завершен к 31 января, поэтому основные события развернутся в самые ближайшие дни, прогнозируют специалисты центра.

Ранее, 11 января, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

Ранее, 8 января, сопредседатель центрального штаба Путина Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку его самовыдвижения было собрано более 1,3 млн подписей. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил месяцем ранее после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.