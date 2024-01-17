Песков отметил важность поддержки Путина со стороны граждан

Для кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина народная поддержка является самым главным фактором, заявил 17 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, для кандидата в президенты народная поддержка — самое главное», — указал он.

По его словам, уровень консолидации вокруг действующего президента очень высок.

«Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, — его действительно трудно преувеличить», — сказал Песков.

Ранее в этот день стало известно, что сторонники Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 млн подписей в его поддержку. Сбором подписей занимаются волонтерские организации, «Общероссийский народный фронт» и партия «Единая Россия».

18 декабря 2023 года Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. В поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта.